Гилерме высказался о будущем Джикии и Антона Миранчука

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о будущем защитника Георгия Джикии и полузащитника Антона Миранчука.

Экс-игрок сборной России не думает, что у игроков нет вариантов по продолжению карьеры, и, по его мнению, они рассматривают их, так как важно не совершить ошибку.

«Я не думаю, что они прошедшее поколение. Джикии 30 лет. Миранчуку — 28. Если ты держишь себя в форме и следишь за своим здоровьем, можно хоть до 40 лет играть», — приводит слова Гилерме Metaratings.ru.

Напомним, что оба футболиста на данный момент находятся в статусе свободных агентов после того, как у них закончились контракты со «Спартаком» и «Локомотивом».