Булыкин верит в чемпионство «Спартака»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о шансах столичного «Спартака» на победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что верит в чемпионство «красно-белых», однако им нужно побеждать, получать уверенность и тогда можно замахнуться на большее.

«И не только «Спартак», еще «Локомотив», «Динамо». «Краснодар» должен составить конкуренцию. Как мы видим, даже «Химки» могут биться с «Зенитом», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что после пяти туров чемпионата России подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.