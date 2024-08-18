«Пари НН» повёл в гостевом матче с «Краснодаром»

В последнем на сегодня матче пятого тура Премьер-лиги «Краснодар» принимает «Пари НН». К концу первого тайма «быки» так и не могут вскрыть оборону не самого сильного соперника. К тому же коллектив Мурада Мусаева пропустил гол на контратаке. Матео Стаматов обокрал защитника и вовремя расстался с мячом, сыграв на Хуана Боселли, который расстрелял ближний (левый) угол ворот.

В таблице «Пари НН» набирает девять очков и входит в топ-5, а «быки» идут восьмыми. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.