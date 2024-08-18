Пятибратов: «У нас будет неделя на подготовку к домашнему матчу, и я уверен, что мы увидим другой «Факел»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Что случилось с «Факелом» в первые 10 минут матча?

- Хороший вопрос. Мы очень расстроены результатом, сейчас приедем домой и будем разбираться, нас очень многие вещи не устраивают. Начало матча было обескураживающим. Все готовы к обороне, но так играть мы не должны. В кратчайшие сроки это всё надо изменить.

- В чем ваши главные претензии? Это настрой футболистов, готовность? Показалось, что в первые минуты футболисты перенервничали, были ошибки на ровном месте.

- Претензий у меня достаточно. Я об этом игрокам расскажу в индивидуальных беседах и в нашем узком кругу.

- «Факел» сегодня снова вышел в четыре защитника. Если отмотать назад, вы бы использовали схему в пять защитников, зная, как сложился сегодня первый тайм?

- Да дело не в защитниках и их количестве. Вопрос в том, как мы играем в футбол, это для меня сейчас самое важное.

- За счет чего «Факел» пытался во втором тайме перестроить игру? Как команда должна была забивать мячи?

- В футболе все просто - надо открываться, получать мяч, быть смелым и решительным, создавать опасные моменты. Они знали, какие алгоритмы нужно делать, но пока не получается. Сейчас у нас будет неделя на подготовку к домашнему матчу, и я уверен, что мы увидим другой «Факел».