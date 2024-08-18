Круговой — о поражении от «Локомотива»: Есть несправедливость в результате

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о поражении от «Локомотива» (0:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Напомним, что «железнодорожники» одержали победу благодаря голу Наира Тикнизяна на 90-й минуте.

Игрок отметил, что есть несправедливость в результате, так как его команда полностью контролировала игру.

«Не знаю, в чём причина постоянных голов на последних минутах. Нужно концентрацию иметь. Мы хотели забить, чтобы победить, потому что игра была под нашем контролем», - приводит слова Кругового «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА после пяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице.