Галактионов: «Свой моментик с подбора нашли»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Первый тайм, если по порядку идти, даже по цифрам и статистике был за ЦСКА. В первые 20 минут у «Локомотива» были проблемы с выходом на чужую половину поля. С чем вы это связываете?

- Робко начали. Знаете, в простых ситуациях от ребят, которые в принципе не должны терять мячи, были потери. В какой-то момент подготовительные фазы игры были на нашей стороны, остроты не хватало, очень мало было ударов по воротам, подходов в первом тайме. Во втором мы повыше стали играть, старались на центральных защитников соперников оказывать давление. В принципе, свой моментик с подбора нашли, и замена удачно сработала, и перестановки по ходу матча, и быстрая атака, чем мы славимся, скорость принесли нам победу сегодня.

- Все ли замены, которые вы провели, все ли игроки, выходящие на замену, вас устроили?

- Да, вы видели, мы практически ничего не дали создать сопернику, это раз, мы сыграли очень осторожно и дисциплинированно у своих ворот. И самое главное, повторюсь, что нашли свой шанс, свой момент в быстрой ответной атаке.