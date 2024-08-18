Угальде отреагировал на травмы Глушенкова и Вендела перед очным матчем между «Зенитом» и «Спартаком»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о травмах Максима Глушенкова и Маркуса Вендела перед очным матчем против «Зенита», который пройдёт в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

«Не знаю, будет ли легче с «Зенитом» без Глушенкова и Вендела. Мы, в любом случае, будем серьезно готовиться к игре в Санкт-Петербурге», — приводит слова Угальде Sport24.

Напомним, что Вендел получил растяжение связок колена, а Глушенков травмировал кисть.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало - в 17:30 по московскому времени.