Николич: «Была одна из лучших наших игр этого года»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Явное преимущество ЦСКА в первом тайме. Не удалось забить, почему?

- Почему? Есть разные причины и не только в первом тайме. Во втором тайме тоже. Мне кажется, совсем не заслуженное поражение, совсем. Просто и по количеству ударов и всему, что происходило на поле, мне кажется, у нас все время был контроль мяча и игры. Вообще без моментов у наших ворот. Почему мы не забиваем? Тяжело сказать сейчас, но, конечно, я знаю. Но не готов отвечать сейчас на это. Нам надо работать над этим, это очевидно, что кроме этой фазы игры, остальное неплохо как минимум. Сегодня мне кажется, как минимум первый тайм, а потом и часть второго тайма была одна из лучших наших игр этого года. Но, к сожалению, не получилось добыть результат. Мы просто не заслужили проиграть, но футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь… И первый, мне кажется, первый или второй? Первый удар в створ, и мы пропустили гол. Это просто обидно и жалко, но это урок, мне кажется.

- Вы видите связь тройной замены на 87-й минуте и пропущенным голом?

- Надо играть игру до конца, конечно. Все знают, какая здесь психология происходит с последнего года, когда много пропускали голов на последних минутах. Это сейчас начинает повторяться - с «Краснодаром» и сейчас. Просто надо доигрывать матч до конца, не надо терять то, что делаешь всю игру. Какая разница - 85-я или 15-я минута? Зачем терять позиции, зачем делать вещи, которые не делаешь всю игру? У тебя всё получается, а затем начинаешь терять голову и делать вещи, которые странно выглядят. А, может быть, я виноват этими заменами.

- Объясните, для чего выходил Лукин в концовке и Келлвен? Что вы хотели этой заменой?

- Конечно, хотели больше атакующих латералей, хотели вместо Кругового и Гайча выпустить Келлвена, который лучше при атаке, и Мойзеса, который делал пару раз пробить фланг.