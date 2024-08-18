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Станкович: «Сегодня бил пенальти Барко, но посмотрим, как будет дальше»

18 Августа 2024 • 20:22 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Факел

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Первые 10 минут у «Спартака» получились просто фантастическими - два забитых мяча. За счет чего удалось добиться такой эффективности в первые 10 минут?

- Это то, что мы стараемся делать в каждом матче, - выходить с правильной концентрацией, с правильным отношением. Это не важно, первая, десятая, 20-я или 90-я минута. Концентрация всегда должна быть на высоком уровне. В этой игре мы хорошо вышли и действительно открыли этот матч. Дальше мы контролировали игру слишком. Считаю, что мы еще должны были атаковать, это то, как я это вижу. Тем не менее, мы добились этой победы, я рад.

- Одним из самых активных в атаке в первом тайме был фланговый защитник Олег Рябчук. Это подстройка под соперника или индивидуальные качества Олега? В чем секрет?

- Олег повел сегодня действительно хороший, блестящий матч. В предыдущих матчах он тоже был достаточно хорош. Это то, что должны делать все футболисты - стремиться показывать максимум.

- Сегодня была интересная позиция у Кристофера Мартинса. С одной стороны, он вышел в центре поля, с другой - постоянно смещался на правый фланг. Если можно, несколько нюансов по поводу его роли на поле сегодня?

- Кристофер Мартинс играл как полузащитник, это в принципе входит в его функцию, когда мы выходили из обороны или начинали свои атаки, он открывался, потому что соперник прессинговал. Он играл как номер восемь, классический. В предыдущих матчах он тоже это показывал, в Кубке и чемпионате тоже хорошо играл. Поэтому здесь ничего такого особенного нету, он играл, как нужно было.

- В матчах с «Химками» вам не удалось реализовать пенальти, пробивал Бонгонда. Сегодня Барко сделал это очень уверенно. Значит ли это, что Эсекьель будет штатным пенальтистом в «Спартаке»?

- Не забивают пенальти только те, кто не бьют. Не ошибаются те, кто ничего не делает. Сегодня бил Барко. Как футболисты себя чувствуют, мы это обсуждаем. Сегодня бил Барко, но посмотрим, как будет дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

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