Ловчев восхищён работой Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе главного тренера столичного клуба Деяна Станковича.

Эксперт отметил, что сербский специалист является тренером с характером, ведь в первом матче нового сезона «красно-белые» показали провальную игру, а в следующем матче они уже показали другой футбол.

«И когда счет был уже 3:0 и «Спартаку» забили гол, Станкович взял бутылку и засадил куда-то! Был виден характер, видно, что этот человек будет требовать», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» после пяти проведённых туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.