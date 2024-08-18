«Спартак» не пропустил в трёх матчах подряд в РПЛ впервые с лета 2018 года

Сегодня, 18 августа, состоялся матч пятого тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом».

Победу с разгромным счётом 3:0 одержал столичный клуб. Таким образом, по данным телеграм-канала Opta Sports, «красно-белые» не пропускают в трёх матчах подряд в чемпионате России впервые с лета 2018 года, когда командой руководил Массимо Каррера.

«Спартак» после пяти туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три очка. В следующем матче подопечные Деяна Станковича на выезде сыграют против команды с берегов Невы.