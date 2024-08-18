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Илич: «Сосредоточен на своей работе, поэтому слухи меня не смущают»

18 Августа 2024 • 20:11 Комментировать
Краснодар
0:1
Пари НН
1 1.40 X 4.70 2 9.50
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодара».

- Кубковый выезд в Москву и теперь сложная дорога в Краснодар. Как оцените состояние вашей команды, физическое и эмоциональное?

- Действительно, путешествие было долгим, но считаю, что мы не теряли ничего в физическом состоянии. У нас 26 игроков, которые готовы выходить на игру. Это нам без проблем обойдется. А так мы сталкиваемся с хорошим соперником, одной из лучших команд страны. Надеемся, что будет хорошая игра, а наши футболисты выходят готовыми на 100%.

- По сравнению с прошлым матчем чемпионата у вас два изменения в обороне. Одно как минимум вынужденное - Тихий получил повреждение. С чем связана вторая замена? Боженов сегодня в запасе.

- Действительно, Дмитрий Тихий получил небольшую травму. А так Кирилл Боженов тренировался только последние 2-3 дня, поэтому он пока в запасе.

- Две победы подряд с сухим счетом в чемпионате. В связи с этим какое настроение в команде? Особенно учитывая те разговоры в медиа, которые были о не самой простой атмосфере в «Пари НН»?

- Я особенно не уделяю внимание новостям обо мне и клубе. Сосредоточен на своей работе, поэтому это меня не смущает. Мы готовимся к каждому матчу и пытаемся делать свою работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Саша Илич

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