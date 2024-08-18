Нападающий «Локомотива» Воробьёв подвёл итоги матча против ЦСКА

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о победе в столичном дерби над ЦСКА (1:0), которое прошло сегодня, 18 августа, в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«В конце создали один хороший момент, его и реализовали. А так весь матч команда билась, старалась и заслужила эту победу», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Напомним, что «железнодорожники» одержали победу благодаря голу Наира Тикнизяна на 90-й минуте.

«Локомотив» благодаря победе сохранил третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему питерскому «Зениту» одно очко. В следующем туре «красно-зеленые» сыграют против «Ростова» на своём поле.