Мусаев: «Рассчитываем, что Кордоба 60 минут точно сможет сыграть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Джон Кордоба сегодня в стартовом составе. Насколько он готов провести на поле все 90 минут?

- Насчет 90 не знаю, но рассчитываем, что 60 точно сможет, а дальше уже будем отталкиваться от его самочувствия.

- Как вообще оцените физическое состояние команды, учитывая календарь, матчи на Кубок посреди недели?

- Игра покажет, какое состояние. В последних двух матчах мы добились победы в концовке. Это говорит, наверное, о состоянии и хороших заменах, которые мы сделали. Только ответ получим во время матча.

- Эти победы в концовках добавляют каких-то положительных эмоций команде или все-таки эмоциональная выхолощенность может наступить в таких эпизодах?

- Все победы, любые победы добавляют уверенности в себе и эмоций. Возможно, победы в концовке особенно ценны. Вряд ли они смогут забрать эмоции. Наоборот - только дать.

- Новичок команды Джованни Гонсалес заявлен и сегодня в запасе. Насколько он готов и успел влиться в систему игры «Краснодара»?

- Джованни только начинает свой путь в «Краснодаре». Он был у нас уже довольно давно, просто мы его не могли заявить. Там были проблемы с бумагами. В идеале, чтобы он дебютировал, выйдя на замену на Кубок, но я думаю, что он готов выйти минут на 30.