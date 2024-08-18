Тикнизян: «Акинфеев - идол среди вратарей, человек, который всегда меня учил своим примером»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Локомотив» Наир Тикнизян для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вы били рекорды в прошлом сезоне и продолжаете бить в этом. У нас крайне редко дают лучшего игрока человеку, который провел на поле 15 минут. Первый гол в ворота ЦСКА - что за ощущения прямо сейчас?

- Пока нет никаких эмоций. Честно говоря, очень нуждался в результативном действии. Надо сказать спасибо партнерам. По сути я вышел на такую игру, где у обеих команд не было сил. Эти 15 минут на самом деле чувствовал себя раскрепощенно и легко в плане беговой работы. Эта награда сегодня для всех нас и не только для меня. Эмоции только самые положительные.

- Приятно забивать Акинфееву, если ты воспитанник ЦСКА?

- Для меня Акинфеев - наверное, идол среди вратарей, это человек, который всегда меня учил своим примером. Тут нет понятия приятно или нет. Главное - мы выиграли, а Акинфеев - это легенда.

- Первый тайм на скамейке запасных ты провел в кроссовках, а пошел надеть бутсы в перерыве. Ты знал, что получишь сегодня игровое время именно во втором тайме?

- Ни у кого нет абонемента в плане игровых минут. Честно говоря, я не знал. А то, что был в кроссовках, я почти всегда в кроссовках просто, чтобы ноги не уставали раньше времени.