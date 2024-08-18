Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов сменит клубную прописку.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, форвард близок к переходу в махачкалинское «Динамо». Отмечается, что стороны должны согласовать трансфер окончательно в ближайшее время.

Контракт 24-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в трех играх, но не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что Агаларов в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром чемпионата России, поразив ворота соперников 19 раз.