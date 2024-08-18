Рябчук: «У меня есть такие характеристики, что позволяют и в атаку, и в оборону много играть»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Факел» Олег Рябчук для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Это ваша первая награда в России. Значит ли это, что ваша адаптация как футболиста в России завершена?

- Да, я себя очень хорошо чувствую в этом сезоне, и в прошлом тоже. Но не все происходит так, как мы хотим. Главное, что всегда продолжаю работать, а команда набрала три очка.

- Вы очень активны были и в первом тайме, и во втором, в первую очередь в атакующих действиях. Скажите, это установка тренера или вас самого тянет играть больше впереди?

- Да, у меня тоже есть такие характеристики, что позволяют и в атаку, и в оборону много играть. И то, как команда себя ведет на поле, позволяет мне показывать свой лучший футбол.

- Сегодня вы на фланге встречались с Никитой Моцпаном. Вы с ним общаетесь, дружите? О чем успели поговорить после матча?

- Только удачи пожелал. У него настроение не такое, как у меня. Когда проигрываешь, не всё легко, но сказал «Удачи» ему и «Увидимся скоро в сборной».