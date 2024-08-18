Кто из ЦСКА поспособствовал победе «Локомотива»

«Локомотив» в гостевом московском дерби одержал минимальную победу над ЦСКА. Единственный гол был забит на 90-й минуте Наиром Тикнизяном. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило пятерых игроков, принявших участие в минувшем матче.

Статистика матча: владение мячом – 56:44, удары по воротам – 16:5, в створ – 4:2, угловые – 10:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 3,0. Был бледной тенью самого себя тех образцов, когда его называли «новым Месси». То, что до него, может, мало доходил мяч, не оправдание. Если ты топ, то решаешь, когда доходит. А такая обработка – новый мем для диванных аналитиков и застольщиков.

ВИЛЛИАН РОША – 5,0. «Армейцы» сами «виноваты» – напросились на отношение к защитникам как к нападающим. Ну а что? С такой атакой, как у ЦСКА, это вообще не удивительно. Дивеев всего один раз пробил по чужим воротам, а у Роши ни один из трёх ударов не достиг створа.

СЕКУ КОЙТА – 3,0. Рискует пойти по пути Адольфо Гайча, коллекционирующего аренды одну за другой. До сих пор адаптируется, а сколько уже можно нападающему быть без единого забитого гола? Вышел на замену и не спас. Контраст с «Локомотивом» в этом плане разительный.

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ – 3,0. С уходом Чалова в ПАОК потерял конкурента, который мог бы его подстёгивать. Ноль ударов, один ключевой пас, два фола, ноль заработанных штрафных и пять потерь. Закономерно был заменён во втором тайме, только вот Койта сыграл ничуть не лучше.

НАИР ТИКНИЗЯН – 7,5. Замены Галактионова сработали как нельзя лучше. Это был такой хитрый план – усыпить бдительность соперника, чтоб обрушить на него шквал неожиданных атак в концовке? В итоге – результативный пас Сарвели и голевой удар что надо от Тикнизяна.

Кирилл Иванцов