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Эти футболисты «Спартака» вышли помогать Воронежу: три худших игрока матча против «Факела»

18 Августа 2024 • 19:33 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Факел
окончен

Оценки футболистам Деяна Станковича

Опять «Спартак» побеждает со счётом 3:0 (четвёртый раз за последние пять матчей), а мы опять находим тёмные пятна на солнце. И они практически неизменны. Как неизменен перформанс Барко и Бабича или качественная игра Манфреда Угальде, вдруг открывшего в себе настоящего форварда.

Таковых было мало, но давайте же разберёмся, кто плохо сыграл против «Факела». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Спартак Москва3:0Факел
(1:0) Угальде Манфред3'  
(2:0) Бабич Срджан9'  
(3:0) Барко Эсекьель60'  
Максименко АлександрДенисов ДаниилЛитвинов РусланБабич СрджанРябчук ОлегБонгонда Тео 65' (Медина Хесус ( 65') Умяров Наиль 80' (Зорин Даниил ( 80') Мартинс Кристофер 65' (Пруцев Данил ( 65') Барко ЭсекьельУгальде Манфред 81' (Виллиан Жозе ( 81') Зиньковский Антон 66' (Маркиньос VI ( 66')
Запасные: Маслов ПавелСелихов АлександрМелёшин ПавелХлусевич ДаниилГузиев ЕгорДовбня АлександрИгнатов Михаил
Гудиев ВиталийДзиов МаксБожин Сергей  11'Сенхаджи РаянБрахими Мохамед 64' (Моцпан Никита ( 64') Альшин ИльнурЩетинин Михаил 46' (Гиоргобиани Николай ( 46') Квеквескири ИраклийМертенс Дилан 46' (Селе Табо ( 46') Ильин Владимир 64' (Аппаев Хызыр ( 64') Марков Евгений 71' (Багамаев Абдула ( 71'  89')
Запасные: Юрганов ИгорьДоровских ВячеславБрызгалов СергейИвлев АндрейБеленов АлександрБагателия ЛукаМастерной Владислав
18 августа. Стадион "Лукойл Арена" (Москва).
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КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,5. В кубковом матче Мартинс отвоевал себе место в основе – он был вездесущ и очень полезен. А что случилось против «Факела»? Абсолютно потерялся в центре поля, пропал под прессингом Квеквескири.

Проиграл пять единоборств из восьми, куда-то потерял резкость в эпизодах. Отдал 18 точных передач поперёк поля и был заменён на 65-й минуте.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,5. Столько же времени на поле провёл и Зиньковский. Антон остаётся одной из главных загадок Станковича – регулярно выходит в основе, но пользы особо не приносит. Сегодня ситуация не изменилась – пять раз шёл в дриблинг и только однажды обыграл соперника.

При такой классной атакующей игре «Спартака» Антон оставался слабым звеном. Острых передач или кроссов не делал, совершил 11 потерь.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Ну и главная загадка Станковича. Деян упорно ставит Наиля основным опорным полузащитником. А потом упорно его меняет по ходу матча. Умяров опять показал ужасающую мягкость в единоборствах: главный опорный полузащитник проиграл шесть эпизодов из девяти.

Литвинов и Бабич постоянно поднимались для подстраховки и брали на себя функции Умярова. Наиль же спокойно проводил время на поле – ни одной атаки не раскрыл, совершил всего один отбор.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел

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