Николич – талисман «Локомотива»: ЦСКА умудрился отпустить выигрышное дерби

Второе дерби в рамках чемпионата России в новом сезоне также не обошлось без участия «Локомотива». В первом таком матче «железнодорожники» потерпели поражение от «Динамо», а тут встречались с ЦСКА.

«Локомотив» под руководством Марко Николича провёл против ЦСКА пять матчей – и все пять выиграл. Теперь Николич открывал страницу своего противостояния с «красно-зелёными». Для Михаила Галактионова «армейский» клуб считается непростым соперником. В таблице чемпионата «Локомотив» шёл выше, имея на два очка больше.

Неделю назад ЦСКА традиционно неудачно погостил в Краснодаре, где проиграл одноимённому клубу с разницей в один мяч. Там получил кровавую травму Виллиан Роша, но к игре с «Локомотивом» бразильский защитник «красно-синих» был уже готов. В минувшую среду ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке 4:2 по пенальти после 1:1 в игровое время.

«Локомотив» в четвёртом туре чемпионата комфортно обыграл махачкалинское «Динамо» – 2:0. Дальше «железнодорожникам» предстояла побывка в Оренбурге, где они пропустили дважды и забили трижды в рамках Кубка России. Если же брать предыдущий очный матч ЦСКА и «Локомотива», то в апреле они разразились ничьей 3:3.

Бомбардирские лавры Дивеева не давали покоя Роше. Пробил Виллиан в отчётном матче на пятой минуте головой, когда Обляков подал угловой слева. Мяч срикошетил от газона и перевалил через перекладину. Да и почему бы Мойзесу не отличиться? Дивеев же задал моду. Но дальний удар у Роберто выдался отнюдь не опасным для Лантратова.

Обляков выкрутил классный пас по левой зоне атаки на Файзуллаева. Тот поперечной передачей снабдил Давилу, который прокинул мяч к левому углу вратарской и пробил по воротам. Лантратов и ближняя штанга вкупе сыграли за «Локомотив» – угловой. У гостей в атаке к тому времени был лишь заблокированная попытка Пиняева.

Обляков привычно запустил штрафной на голову Роши, который скинул Давиле, чей удар головой застрял в руках Лантратова. Позже Мойзес низом выдал отличный пас слева в центр Давиле – тот подбросил мяч ногой и с подступов к штрафной ударил чуть выше левой перекладины. Гол в ворота «путейцев» вроде как назревал.

Мусаев спиной к воротам скинул Гайичу, который заработал лишь угловой. Виллиан Роша и Дивеев не попали в створ головой на стандартах. «Локомотив» отметился своим моментом только в добавленное время первого тайма. Батраков подал угловой слева, Ньямси опередил Акинфеева и ударил головой мимо.

Во втором тайме «Локомотив» справлялся с ЦСКА получше. Давила в контратаке с правого фланга сделал передачу на Кругового, пробившего низом в перчатки Лантратова. Открылся в чужой штрафной Пиняев, но обработка конкретно подвела его. «Железнодорожники» остались на поле без капитана Баринова – его заменили с фингалом возле глаза.

Казалось, что ничья 0:0 сохранится до конца, однако «Локомотив» внезапно прибавил в концовке, и это воздалось ему сторицей. Сарвели отдал из центра к левому углу штрафной, а Тикнизян из-под Келлвена результативно пробил в дальний угол (0:1). Все три этих игрока появились на замены.

Судя по разнице в числе моментов, которые были у хозяев и после гола, ЦСКА должен был побеждать, но случилось наоборот. Тикнизян забил в ворота своего бывшего клуба и оставил его с семью очками. А у «Локомотива» их двенадцать – до «Зенита» всего-то один балл. Можно констатировать, что «Локомотив» шестой раз из шести выиграл у ЦСКА при Николиче на бровке.

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Кирилл Иванцов