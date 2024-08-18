Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич – талисман «Локомотива»: ЦСКА умудрился отпустить выигрышное дерби

18 Августа 2024 • 19:26 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Второе дерби в рамках чемпионата России в новом сезоне также не обошлось без участия «Локомотива». В первом таком матче «железнодорожники» потерпели поражение от «Динамо», а тут встречались с ЦСКА.

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:1Локомотив Москва
  90'Тикнизян Наир (0:1)
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан РошаМойзес РобертоГайич Милан III  23' 87' (Келлвен Дуглас ( 87') Обляков ИванЗделар СашаКруговой Данил 87' (Лукин Матвей ( 87') Давила Виктор 90' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 90') Мусаев Тамерлан  28' 73' (Койта Секу ( 73') Файзуллаев Аббосбек 87' (Жемалетдинов Рифат ( 87')
Запасные: Агапов ИльяШуманский АртемБоков ДанилаКисляк МатвейГлебов КириллБистрович КристиянТороп Владислав
Лантратов ИльяНенахов Максим 77' (Тикнизян Наир ( 77') Ньямси ЖерзиноМорозов Евгений  30'Сильянов АлександрСамошников ИльяБаринов Дмитрий 67' (Тимофеев Артём ( 67') Карпукас Артём  38' 77' (Сулейманов Тимур ( 77') Пиняев Сергей 61' (Раков Вадим ( 61'  88') Батраков АлексейВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 76' (Сарвели Владислав ( 76')
Запасные: Погостнов ЕгорСалтыков НикитаРадиковский ДмитрийМитрюшкин АнтонВеселов ДаниилМитай Марио
18 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

«Локомотив» под руководством Марко Николича провёл против ЦСКА пять матчей – и все пять выиграл. Теперь Николич открывал страницу своего противостояния с «красно-зелёными». Для Михаила Галактионова «армейский» клуб считается непростым соперником. В таблице чемпионата «Локомотив» шёл выше, имея на два очка больше.

Неделю назад ЦСКА традиционно неудачно погостил в Краснодаре, где проиграл одноимённому клубу с разницей в один мяч. Там получил кровавую травму Виллиан Роша, но к игре с «Локомотивом» бразильский защитник «красно-синих» был уже готов. В минувшую среду ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке 4:2 по пенальти после 1:1 в игровое время.

«Локомотив» в четвёртом туре чемпионата комфортно обыграл махачкалинское «Динамо» – 2:0. Дальше «железнодорожникам» предстояла побывка в Оренбурге, где они пропустили дважды и забили трижды в рамках Кубка России. Если же брать предыдущий очный матч ЦСКА и «Локомотива», то в апреле они разразились ничьей 3:3.

Бомбардирские лавры Дивеева не давали покоя Роше. Пробил Виллиан в отчётном матче на пятой минуте головой, когда Обляков подал угловой слева. Мяч срикошетил от газона и перевалил через перекладину. Да и почему бы Мойзесу не отличиться? Дивеев же задал моду. Но дальний удар у Роберто выдался отнюдь не опасным для Лантратова.

Обляков выкрутил классный пас по левой зоне атаки на Файзуллаева. Тот поперечной передачей снабдил Давилу, который прокинул мяч к левому углу вратарской и пробил по воротам. Лантратов и ближняя штанга вкупе сыграли за «Локомотив» – угловой. У гостей в атаке к тому времени был лишь заблокированная попытка Пиняева.

Обляков привычно запустил штрафной на голову Роши, который скинул Давиле, чей удар головой застрял в руках Лантратова. Позже Мойзес низом выдал отличный пас слева в центр Давиле – тот подбросил мяч ногой и с подступов к штрафной ударил чуть выше левой перекладины. Гол в ворота «путейцев» вроде как назревал.

Мусаев спиной к воротам скинул Гайичу, который заработал лишь угловой. Виллиан Роша и Дивеев не попали в створ головой на стандартах. «Локомотив» отметился своим моментом только в добавленное время первого тайма. Батраков подал угловой слева, Ньямси опередил Акинфеева и ударил головой мимо.

Во втором тайме «Локомотив» справлялся с ЦСКА получше. Давила в контратаке с правого фланга сделал передачу на Кругового, пробившего низом в перчатки Лантратова. Открылся в чужой штрафной Пиняев, но обработка конкретно подвела его. «Железнодорожники» остались на поле без капитана Баринова – его заменили с фингалом возле глаза.

Казалось, что ничья 0:0 сохранится до конца, однако «Локомотив» внезапно прибавил в концовке, и это воздалось ему сторицей. Сарвели отдал из центра к левому углу штрафной, а Тикнизян из-под Келлвена результативно пробил в дальний угол (0:1). Все три этих игрока появились на замены.

Судя по разнице в числе моментов, которые были у хозяев и после гола, ЦСКА должен был побеждать, но случилось наоборот. Тикнизян забил в ворота своего бывшего клуба и оставил его с семью очками. А у «Локомотива» их двенадцать – до «Зенита» всего-то один балл. Можно констатировать, что «Локомотив» шестой раз из шести выиграл у ЦСКА при Николиче на бровке.

Реклама


Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,

Новости по матчу

Сегодня, 18 Августа
19:03
Баринов травмировался в дерби с ЦСКА
17:00
ЦСКА - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
16:16
ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на дерби
10:22
ЦСКА – «Локомотив»: Ориентировочные стартовые составы на московское дерби чемпионата России
03:20
​Смородская предсказывает победу ЦСКА в игре с «Локомотивом» 3
02:08
ЦСКА - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Августа
21:35
В агентстве Камори Думбия высказались об интересе к игроку со стороны ЦСКА
13:51
Мостовой дал совет ЦСКА по трансферам
13:44
Тарханов: «На бумаге «армейцы» сильнее «Локомотива»
12:59
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Локомотив РПЛ — 18 августа 2024
12:22
Булыкин — о «Локомотиве»: «Здорово, что есть клубы, где думают о российских ребятах»
11:25
Масалитин: «У ЦСКА нет организации игры, пока выручают Дивеев и «стандарты»
11:13
Дьяков: «Не думаю, что с нынешним составом «Локомотив» — претендент на место в пятёрке»
11:12
Пономарёв уверен в победе ЦСКА в матче с «Локомотивом» 2
16 Августа
21:52
​Булыкин: «В матче ЦСКА и «Локомотива» нет фаворита»
21:44
Лукин: «ЦСКА обязан бороться за чемпионство»
19:16
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Локомотив РПЛ — 18 августа 2024
17:54
Руслан Нигматуллин: «У Николича есть обида, ему хочется обыграть «Локомотив»
17:46
Тарханов объяснил, почему ЦСКА победит в дерби «Локомотив»
17:14
Лукин: «Всегда хочется больше игрового времени»
16:22
Масалитин выделил слабое звено в обороне ЦСКА
14:53
Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным
13:39
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
13:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Локомотив чемпионата России — 18 августа 2024
15 Августа
20:06
Роша, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом»
19:45
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Локомотив чемпионата России – 18 августа 2024
18:37
Бабаев высказался о продлении контракта с Рошей
17:46
ЦСКА объявил о продлении контракта с Рошей
17:41
Булыкин оценил высокую результативность Дивеева
16:47
Игрок ЦСКА Лукин: «Чалов поехал за мечтой»
15:59
Смородская: «ЦСКА обыграет «Локомотив»
14 Августа
21:57
Файзуллаев: Думаю, ЦСКА достигнет больших целей с Николичем
16:54
Карпукас — о борьбе с «Зенитом»: «Нет ничего невозможного»
16:14
Генич назвал любимого игрока РПЛ
13 Августа
16:47
«Антальяспор» арендовал Гайча у ЦСКА
16:24
Карпукас рассказал о футбольной мечте
15:02
Из ЦСКА уйдёт ещё один нападающий
12 Августа
21:05
Воробьёв: «У Батракова большое будущее»
19:53
Сулейманов: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»
18:22
Игрок «Локомотива» Ньямси: «Мы сделаем максимум, чтобы победить ЦСКА»
11:02
Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
11 Августа
15:06
«Спартак» или «Зенит»: Круговой назвал самого принципиального соперника
13:25
Круговой выделил свои самые сильные футбольные качества
10 Августа
23:11
Агент ответил, собирается ли Дивеев догонять Глушенкова в гонке бомбардиров
18:13
Батраков рассказал, как не потерять голову
18:04
В «Локомотиве» хотят, чтобы Батраков стал вторым Лоськовым
17:47
Батраков: «Баринов — настоящий капитан и лидер»
17:27
Канчельскис: Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Vladik1993-25
18 Августа 2024 в 19:54
С победой Локомотив!! Сегодня играли хорошо,но атаковать нужно побольше!!))
Ответить
Дарт Уилфред
18 Августа 2024 в 19:36
Передайте там привет Пономорёву. Пусть от злости лопнет.
Ответить
УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Манчестер Сити» может подписать звезду «Барселоны» с ценником в 80 млн евро «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» В «Реале» определились с планами на Родриго ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение «Ювентус» отстранил Кьезу от тренировок  
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Зенит Зенит
1
1
7.40 5.00 1.36
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
3
0
5.80 4.00 1.54
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
1.79 3.85 3.95
Видео
18.08.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.56 4.00 5.60
Видео
19.08.24 в 17:30
Акрон Акрон
Рубин Рубин
2.95 3.50 2.34
Видео
19.08.24 в 20:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Ахмат Ахмат
2.55 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Августа
19:54 · Россия. Премьер-лига
Рябчук: «У меня есть такие характеристики, что позволяют и в атаку, и в оборону много играть»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:03 · Россия. Премьер-лига
Баринов травмировался в дерби с ЦСКА
18:56 · Россия. Премьер-лига
Глушенков проведёт в гипсе около трёх недель – врач
18:53 · Россия. Премьер-лига
Барко реализовал пенальти, «Спартак» уже громит «Факел»
18:50 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» назвал состав на игру против «Пари НН»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал главную проблему с судейством в России 3
18:13 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «У «Зенита» получилось отнять у нас очки» 2
18:07 · Россия. Премьер-лига
Глушенкову нужна операция – «Зенит» сделал заявление 1
18:01 · Чемпионаты
Артига: «Будем довольны тем очком, которое добыли в этом непростом матче»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок»: «Бакаева не так поняли – мы с ним уже пообщались»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Равноценной замены Венделу и Глушенкову нет»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Артига дал новый комментарий о пропуске Бакаевым матча с «Зенитом»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо может пропустить матч со «Спартаком» из-за слов в адрес судьи
17:44 · Россия. Премьер-лига
Бабич забил ещё один гол в ворота «Факела»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Угальде вывел «Спартак» вперёд уже на третьей минуте
17:36 · Россия. Премьер-лига
Фаринья: «Ничья как поражение, потому что мы были очень близки к победе»
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:28 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил вероятность участия Глушенкова в игре со «Спартаком»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Глушенков наверняка пропустит матч «Зенита» со «Спартаком» эксклюзив
17:17 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ отреагировал на ситуацию с Бакаевым
17:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 2
16:58 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» прокомментировали слова Бакаева
16:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сравнял счёт в концовке матча с «Химками»
Все новости
Рекомендуем