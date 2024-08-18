«Спартак» снова победил со счётом 3:0, разгромив «Факел» Пятибратова

«Спартак» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч пятого тура РПЛ состоялся 18 августа на стадионе «Лукойл Арена».

Наверное, самая «разбитая» команда РПЛ пожаловала в Москву. При этом, «Факел» должен был как раз играть дома и никуда не ехать, но игру пришлось перенести в столицу. Поэтому после дебюта старого-нового тренера Пятибратова, проигранного «Акрону» на своём поле, пришлось ещё и отправляться в Москву. Как вы понимаете, времени на подготовку к «Спартаку» у «Факела» практически не было.

У «Спартака» же отдохнули Угальде, Барко и Бонгонда, которых Станкович совсем не задействовал на Кубок России. В атаке им помогали Мартинс и Зиньковский. И помогали отлично, точнее, справлялись форварды очень круто. Ведь на третьей уже минуте Угальде в прессинге забрал мяч на линии чужой штрафной площади, сыграл на Рябчука, получил ответную передачу пяткой и в ближнем бою переиграл Гудиева – 1:0.

«Факел» не расстроился, кстати, мог сравнивать счёт. Дзиов после подачи на угол вратарской скинул мяч Божину, однако Сергей умудрился пробить выше ворот. И за это Воронеж был наказан очень быстро. Альшин из пустых ворот вынес мяч на угловой, подачу с которого исполнил Барко. Мяч пришёлся точно на Бабича, а тот в пределах правил продавил Божина и пробил без шансов для Гудиева – 2:0. И это ещё десять минут матча не прошло.

Такой невероятно резвый старт усыпил обе команды. «Спартак» по инерции продолжал атаковать и давить, но без остроты. «Факел» сидел в обороне и старался огрызаться. Под занавес тайма мог получится и гол, однако Ильин умудрился промахнуться ударом с пяти метров – там неудачно Владимир завершил прострел Сенхаджи. Правда, в ответ Зиньковский и Бонгонда запороли по чистому выходу один на один.

«Спартак» продолжал прощать соперника. Бонгонда на фланге разобрался и откатил на Мартинса – Гудиев спас. Сам Тео завершал прострел Рябчука – просто не попал в створ с шести метров. Невероятное количество моментов загубил «Спартак», на исходе часа наконец забив третий гол. Сенхаджи сам же неудачно вынес мяч, а потом ещё и снёс Угальде в своей штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, а Барко его реализовал, мощно пробив в левый угол ворот – 3:0.

И после разгрома «Спартак» продолжил губить моменты. Барко разрезающим пасом вывел Угальде на рандеву с Гудиевым, Манфред попытался перекинуть вратаря, но в створ не попал. Не стал «Спартак» забивать больше, видимо, позаботившись о красивой статистике. Даже Виллиан из офсайда замкнул прострел справа – мяч был моментально отменён из-за офсайда.

Четыре матча из пяти последних «Спартак» выиграл со счётом 3:0.