Баринов травмировался в дерби с ЦСКА

В воскресенье вечером в рамках пятого тура Российской премьер-лиги проходит дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Примерно в середине второго тайма замена понадобилась полузащитнику Дмитрию Баринову. Лидер «железнодорожников» пострадал в результате столкновения с соперником в центре поля. У Баринова сразу же образовался отёк под глазом. Продолжать встречу полузащитник не мог, и на замену вышел Артём Тимофеев.

Следить за матчем между ЦСКА и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Замена Баринова произошла при нулевом счёте на табло «ВЭБ Арены».