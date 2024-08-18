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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов травмировался в дерби с ЦСКА

18 Августа 2024 • 19:03 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

В воскресенье вечером в рамках пятого тура Российской премьер-лиги проходит дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Примерно в середине второго тайма замена понадобилась полузащитнику Дмитрию Баринову. Лидер «железнодорожников» пострадал в результате столкновения с соперником в центре поля. У Баринова сразу же образовался отёк под глазом. Продолжать встречу полузащитник не мог, и на замену вышел Артём Тимофеев.

Следить за матчем между ЦСКА и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Замена Баринова произошла при нулевом счёте на табло «ВЭБ Арены».

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Евро-Футбол.Ру,
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