Глушенков проведёт в гипсе около трёх недель – врач

Максим Глушенков получил перелом лучевой кости со смещением в результате попадания мяча в матче против «Химок». «Зенит» уже официально объявил диагноз футболиста и сообщил, что ему понадобится хирургическое вмешательство.

Спортивный врач Илья Мелёхин дал комментарий по поводу травмы, которую получил Глушенков.

У травматологов есть чёткие временные сроки. Ускорить процесс сращения костной ткани невозможно. Далее реабилитация – её можно ускорить. При переломе лучевой кости гипс может держаться около 3 недель. Плохо, что травма со смещением», - цитирует Мелёхина «Спорт-Экспресс».

В семи матчах за «Зенит» после летнего трансфера Максим Глушенков забил девять голов и отдал один голевой пас.