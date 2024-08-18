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«Краснодар» назвал состав на игру против «Пари НН»

18 Августа 2024 • 18:50 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
1 1.40 X 4.70 2 9.50
Через 0 ч. 15 мин.

Воскресную часть пятого тура Российской премьер-лиги закроет матч между «Краснодаром» и «Пари НН». Рулевой «быков» Мурад Мусаев включил в стартовый состав команды таких футболистов:

Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Сперцян, Батчи, Пина, Кастаньо, Кордоба, Са.

Матч между «Краснодаром» и «Пари НН» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в четырёх стартовых турах чемпионата «Краснодар» смог набрать шесть очков (одна победа и три ничьи).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар

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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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