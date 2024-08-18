Угаров: «Не надо из травмы Глушенкова делать трагедию, будто «Зенит» дальше не сможет вести борьбу за чемпионство»

Ветеран «Зенита» Денис Угаров дал комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» по поводу травмы атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Я думаю, что он не особо потеряет, потому что, скорее всего, ему на неделю наложат гипс и через неделю будет с лангеткой тренироваться.

Повлияет ли травма на форму, которую он набрал? Я думаю, после тех игр, которые он хорошо провёл, наверное, повлияет. Но здесь всё будет зависеть от мастерства тренера, как он сможет основного футболиста заменить и кем. Это уже его головная боль. Не надо из этого делать трагедию, будто «Зенит» дальше не сможет вести борьбу за чемпионство. Да, потеряли двух игроков, это потеря, но самая большая проблема – то, что это произошло перед матчем со «Спартаком», - сказал Угаров.

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