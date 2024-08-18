Семак назвал главную проблему с судейством в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Химками» (1:1) затронул вопрос футбольного судейства в России. Давая комментарий, Семак выделил главную, на его взгляд, проблему.

«Судейство – это большая проблема. Проблема не в ошибках, а в том, как их объясняют. Все уже сильно запутались, что и как трактовать. Самое плохое, что ошибки судей пытаются оправдать. Но их нужно признавать», - сказал Семак журналистам.

Напомним, что несколько дней назад футбольное сообщество России было возмущено решением ЭСК РФС по моменту с Эдуардом Сперцяном и Виллианом Рошей в матче между «Краснодаром» и ЦСКА.