Глушаков: «У «Зенита» получилось отнять у нас очки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после ничьей с «Зенитом» (1:1) в пятом туре чемпионата. Подмосковная команда первой забила гол и пропустила уже в концовке встречи. Отвечая на вопрос об отборе очков у «Зенита», Глушаков развернул ситуацию в другую сторону. По мнению опытного хавбека, «Химки» действовали лучше.

«Это у «Зенита» получилось отнять у нас очки. Мы лучше играли и заслуживали победы», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что для «Зенита» это первая осечка в новом чемпионате. В предыдущих четырёх играх РПЛ питерцы лишь побеждали и даже ни разу не пропустили.