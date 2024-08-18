Глушенкову нужна операция – «Зенит» сделал заявление

В воскресном матче Премьер-лиги против «Химок» атакующего полузащитника Максима Глушенкова пришлось менять уже в первом тайме. Футболист получил травму руки вследствие попадания мяча. После игры питерский клуб выступил с заявлением о состоянии Глушенкова.

«По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно», - говорится в сообщении «сине-бело-голубых».

После летнего трансфера Максим Глушенков поучаствовал в семи матчах «Зенита». В них футболист записал на свой счёт девять голов и один голевой пас на партнёра.

«Зенит» не смог обыграть «Химки» - матч завершился со счётом 1:1. Следующую игру питерцы проведут 24 августа – против «Спартака» на своём поле.