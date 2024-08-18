Инвестор «Химок»: «Бакаева не так поняли – мы с ним уже пообщались»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов дал новый комментарий по поводу отсутствия атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева в матче против «Зенита». По словам инвестора, фразу игрока неправильно поняли – запрета на выход на поле у него не было.

«Его фразу про «не разрешили» все не так поняли. Мы с ним уже пообщались – он имел в виду, что ему не дали сыграть по причине его состояния», - цитирует Садыгова Sport24.

Садыгов подчеркнул, что руководитель «Зенита» Александр Медведев не просил не задействовать Зелимхана Бакаева.

«Медведев не просил нас, чтобы мы его не выпускали. Таких договорённостей не было!» - сказал Садыгов.

Как известно, правила РПЛ не допускают запрет на участие арендованных игроков в матчах против клубов, которым они принадлежат.