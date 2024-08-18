Семак: «Равноценной замены Венделу и Глушенкову нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- После таких матчей противоречивые чувства, потому что могли проиграть и выиграть. Как это всё сегодня оценить? Тяжелый матч?

- Мне кажется, что касается первого тайма, слишком вальяжно подходили к тем моментам и ситуациям, которые были на футбольном поле. У Серёжи Волкова один в один, вратарь выходит, непонятно. То же самое другие моменты, когда мы пытались слишком сложные варианты выбирать в развитии атаки. Что касается второго тайма, второй тайм лучше, хотя тоже пропустили со стандарта, нам пришлось отыгрываться. В концовке добавили и могли выиграть. Но по тому, как складывался матч, не самый плохой для нас результат. В концовке отыгрались, хотя, естественно, рассчитывали на победу, но сегодня не получилось. Будем разбирать. К сожалению, целая группа игроков выпала, может быть, погодные условия сказались, может быть, такой рваный ритм для кого-то, кто играет, кто не играет. Проблемы сегодня были в свежести и количестве моментов, я думаю, мы должны были моментов создавать. Такая игра до забитого мяча. Конечно, если бы мы забили, игра бы раскрылась, было бы легче играть. А так «Химки» практически всей командой оборонялись и защищали результат. Ребята старались, в концовке смогли отыграться и еще могли выиграть. Моменты были, но, к сожалению, не получилось.

- В первом тайме показалось был водораздел до травмы Глушенкова была одна игра, а после такое ощущение, как будто даже немного замкнулось.

- Я думаю, и до, хотя там был хороший момент у Максима, когда он пытался Клаудиньо вывести один в один, мог и сам пробить, конечно. Но в дальнейшем вынужденная замена, во-вторых, окно для замены мы использовали, и во втором тайме у нас было только два окна, поэтому приходилось как-то с одной стороны, усиливать игру, с другой стороны, понимали, что если вдруг у кого-то возникнут проблемы, а таких игроков, у кого могли быть проблемы со здоровьем, нужно было менять, поэтому так пытались задвинуть окно. Я думаю, что результатом неудовлетворены. Будем работать и двигаться дальше.

- Что-то врачи уже сказали по поводу кисти Глушенкова?

- Нет, поехал, думаю, делать МРТ или рентген. Будем смотреть, что там случилось.

- Каким вам видится «Зенит» без Вендела и Глушенкова? Каким он будет?

- Конечно, тяжелее, потому что равноценной замены Венделу и Глушенкову нет. Будут играть другие. Что делать? Это футбол, травмы являются сопутствующим фактором.