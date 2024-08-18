Артига дал новый комментарий о пропуске Бакаевым матча с «Зенитом»

Зелимхан Бакаев пропустил матч против «Зенита», и это повлекло за собой предположения о том, что питерцы не позволили «Химкам» использовать арендованного игрока. При этом такой запрет идёт вразрез с правилами Российской премьер-лиги.

Перед матчем рулевой «Химок» Франк Артига говорил о том, что ему сказали, что Бакаев не может играть. Поле игры, которая, кстати говоря, завершилась вничью со счётом 1:1, Артига изменил свою позицию.

- Это ваше решение или вам сказали так сделать? – вопрос Артиге.

- Это спортивное решение, которое приняли вместе. Я не хотел бы сейчас говорить об этом, - цитирует тренера сайт «Матч ТВ».

Ранее сам Зелимхан Бакаев сказал, что ему не разрешили сыграть.