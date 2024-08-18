Клаудиньо может пропустить матч со «Спартаком» из-за слов в адрес судьи

На следующих выходных в Российской премьер-лиге пройдёт дерби двух столиц – «Зенит» будет принимать «Спартак». За питерцев из-за травмы точно не сыграет Маркус Вендел. Скорее всего, не выйдет на поле и Максим Глушенков, который получил перелом руки в воскресной игре против «Химок».

Есть риск, что не сыграет против «Спартака» ещё один игрок «Зенита» - атакующий полузащитник Клаудиньо. Бразилец выругался в адрес четвёртого судьи после ничьей с «Химками» (1:1). Клаудиньо произнёс как минимум четыре нецензурных слова, что попало в эфир «Матч Премьер». Теперь игрока могут дисквалифицировать.