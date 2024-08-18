Бабич забил ещё один гол в ворота «Факела»

Невероятно мощно стартовал «Спартак» в домашнем матче пятого тура Премьер-лиги против «Факела». На третьей минуте Манфред Угальде получил пас пяткой в штрафной и прицельно поразил правый угол ворот соперника. А уже на девятой минуте Срджан Бабич стал героем эпизода и удвоил счет. После подачи корнера с левого фланга у линии вратарской Бабич продавил опекуна и головой переправил мяч в сетку - 2:0.

«Спартак» делит третье место в онлайн-таблице, соперник - последний. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.