Фаринья: «Ничья как поражение, потому что мы были очень близки к победе»

Лучший футболист встречи «Химки» - «Зенит» Фаринья для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Может ли сегодня команда «Химки» быть довольной результатом?

- Для нас это как поражение, потому что мы были очень близки к победе и пропустили только в конце. Не очень хорошее послевкусие после матча.

- Насколько неожиданно было появление центрального защитника в концовке? Так как Нино пошел в штрафную, и это внесло сумятицу.

- Мы очень низко оборонялись в самом конце. У «Зенита» качественные игроки, мы даем возможность играть, и так бывает, что соперник нашел гол. Но мы не можем так играть в самом конце матча.

- Если у соперника выпадают такие игроки, как Вендел, Глушенков - как это на вашу команду влияет? Потому что кажется, что это психологически вам помогает раскрываться. Есть такое или неважно, в каком составе соперник?

- В итоге все равно, кто на поле. Мы понимали, что «Зенит» - очень большая команда, там много важных игроков на поле. Но мы можем быть довольны тем, как играли на поле. Мы показали, что хорошо работаем, тренер хорошо работает с командой. И это добавляет уверенности идти дальше и набирать очки.

- «Химки» могут обыграть «Рубин» и сыграть вничью с «Зенитом», но при этом проиграть «Пари НН». Мы увидим стабильные «Химки» по результатам в этом сезоне и когда?

- Как я уже раньше сказал, у нас очень много новых игроков, мы начинаем понимать друг друга и продолжаем работать. Надеюсь, что мы можем еще получше играть и набирать очки.