Глушенков получил перелом

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму руки в первом тайме воскресного матча РПЛ против «Химок». Футболисту понадобилась замена вскоре после того, как мяч попал ему в область кисти.

После игры Глушенков сказал журналистам, что у него обнаружили перелом руки. Такую информацию футболист «Зенита» получил от медиков.

Скорее всего, Максим Глушенков пропустит важный матч «Зенита» против «Спартака», который пройдёт уже через шесть дней – 24 августа. Для команды Сергея Семака эта игра будет домашней.

Напомним, что «Зенит» не смог обыграть «Химки» - матч завершился вничью со счётом 1:1