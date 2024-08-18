Семак оценил вероятность участия Глушенкова в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмы руки, которую в воскресном матче чемпионата с «Химками» получил атакующий полузащитник Максим Глушенков. Футболиста пришлось менять после попадания мяча в район кисти.

«Травма серьёзная. Участие Глушенкова в матче по «Спартаком» маловероятно», - сказал Семак после матча.

Матч шестого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 24 августа. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Химки» и «Зенит» разошлись миром, забив по одному голу – 1:1.

Максим Глушенков в семи матчах за «Зенит» забил девять голов.