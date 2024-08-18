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Глушенков наверняка пропустит матч «Зенита» со «Спартаком» эксклюзив

18 Августа 2024 • 17:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

В воскресенье «Зенит» не смог обыграть на выезде «Химки» - матч завершился вничью со счётом 1:1. Уже в первом тайме был заменён атакующий полузащитник питерской команды Максим Глушенков. Летнему новичку «сине-бело-голубых» понадобилась замена из-за повреждения кисти руки.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», с высокой долей вероятности Глушенков пропустит следующий матч «Зенита» против «Спартака».

«Зенит» и «Спартак» пересекутся в шестом туре Премьер-лиги в субботу, 24 августа. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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