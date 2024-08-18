Президент РПЛ отреагировал на ситуацию с Бакаевым

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о ситуации с полузащитником «Химок» Зелимханом Бакаевым. Арендованный футболист пропустил матч против «Зенита», хотя правила РПЛ не допускают запрет на игру против клуба, которому игрок принадлежит. В «Химках» уверяют, что Бакаев не сыграл из-за состояния здоровья, хотя сам футболист говорил, что ему не разрешили выйти на поле.

«Я общался с руководителями «Химок» и «Зенита», которые уверяют, что никаких запретов нет. Но со стороны это выглядит странно, сказать по-другому не могу. Но я верю, что запретов нет. Не хочу строить какие-то версии, но со стороны странно», - цитирует Алаева «Чемпионат».

Алаев добавил, что подобные вопросы нужно будет поднимать на собраниях клубов Премьер-лиги.

Напомним, что матч между «Химками» и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1.