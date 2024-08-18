Из-за них «Зенит» мог проиграть впервые в сезоне: три худших игрока матча против «Химок»

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

«Зенит» избежал поражения, спасся в Подмосковье. Именно такие трактовки подходят для матча пятого тура, в котором чемпион впервые в сезоне потерял. Травма Глушенкова, конечно, надломила команду, но остальные исполнители могли бы воспользоваться шансом и сыграть получше.

Из-за кого же случилась эта ненужная чемпиону ничья? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ХИМКИ» – «ЗЕНИТ»

ЮРИЙ ГОРШКОВ – 4,0. Конечно, заменить Глушенкова сейчас практически невозможно, да и сам выход Горшкова смотрелся не очень обоснованно, но тревожные ожидания оправдались – и это надо отметить. Юрий попробовал оба полуфланга, но так и не нашёл себя на поле.

Ни одного обостряющего действия, девять потерь, три из четырёх единоборств проиграны. Главное, что Горшков полностью выпал из командных взаимодействий.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ – 3,5. И ещё один новичок «Зенита», у которого сложно проходит адаптация. Волков наконец появился в старте и сразу показал, почему Семак не спешит его задействовать. Ориньо выиграл фланг у Сергея, а постоянные смещения Веры приносили невероятную остроту.

Подключения в атаку заканчивались неудачным кроссом или дриблингом, а самого Волкова обыграли дважды. И выиграли у него соперники семь единоборств из девяти.

МАТЕО КАССЬЕРРА – 3,0. А самый большой провал «Зенита» случился в центре нападения. Кассьерра был так расстроен травмой Глушенкова, что сам ушёл с поля. Но не физически. Девять точных передач назад за час игры, две потери, два офсайда и один загубленный момент. Никакой пользы в созидании или завершении.

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Фаринья так легко расправился с Кассьеррой, что у него ещё остались силы на гол.