В «Химках» прокомментировали слова Бакаева

Атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев перед игрой против «Зенита» сообщил, что ему не разрешили участвовать в матче. В пресс-службе «Химок» объяснили слова своего футболиста.

«Бакаеву не разрешили играть? Да, не разрешили играть по медицинским показаниям», - ответ пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Бакаев в своём комментарии допускал, что он не играет из-за договорённости между «Зенитом» и «Химками». Как известно, права на Зелимхана принадлежат питерцам, а за «Химки» он выступает в аренде. Прописывать запрет на участие игроков в матчах против родного клуба в соглашениях по аренде в РПЛ нельзя.