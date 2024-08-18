Все серии когда-нибудь заканчиваются: в самой концовке Мостовой спас «Зенит» от поражения в Подмосковье

«Зенит» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч пятого тура РПЛ состоялся 18 августа на стадионе «Арена Химки».

Продлевать победную серию «Зенит» приехал в Подмосковье. Когда она уже прервётся? Семь матчей – семь побед. Восьмая намечалась в игре против экс-тренера «Барселоны»: Франк Артига строит в Химках зрелищную команду, но пока получается не всё, вот как раз у «Зенита» взяли Бакаева в аренду. А чемпион приехал отдохнувшим, только Клаудиньо вышел в матче на Кубок России в стартовом составе.

Как раз он и создал первый в матче опасный момент. После неудачной подачи от угла поля Клаудино и Эракович разыграли мяч слева, бразилец осмотрелся и вырезал кросс на дальнюю штангу, где химчане потеряли Педро. В касание завершал ещё один бразилец «Зенита», но Обухов каким-то чудом сумел парировать сильнейший удар.

А игра разгоралась. В ответ Лукас Вера отклеился от защитника на дугу штрафной площади, подработал себе под правую и пробил под штангу – Латышонок ответил не менее эффектным сейвом. Но такой бодрый темп сбила травма Максима Глушенкова. Раз он присел на газон, второй, а в середине первого тайма поле покинул, отправившись сразу в раздевалку. Интересно, что вместо Глушенкова появился Юрий Горшков, а не Мостовой, например. А травма Максима будто выключила обе команды, на минимальном темпе те докатили до перерыва.

Во втором тайме оказалось, что «Зенит» так и не отошёл от травмы Глушенкова. Продолжилась неторопливая игра, которую вдруг разбавил угловой «Химок». Вера слева навесил к линии вратарской, всё внимание забрал на себя Заболотный, а выскочивший из ниоткуда Фаринья головой прошил Латышонка – 1:0. Первый мяч, пропущенный «Зенитом» в этом розыгрыше РПЛ.

Сразу же Семак отреагировал, выпустив Мостового и Артура вместо Кассьерры и Мантуана. Артига ответил, снял с игры Веру и Мирзова, сделав более оборонительный вариант с Магомедовым и Берковским. Потом у Семака вышли Ерохин и Сергеев, время шло и уже казалось, что чемпион отыграться не успеет. Но он успел.

За две минуты до конца основного времени Клаудиньо выпилил сильную подачу справа. Нино выиграл борьбу и пяткой скинул чуть назад, а набежавший Мостовой вонзил мяч в угол ворот – 1:1.

Первый пропущенный мяч есть, первого поражения – нет. Но «Зенит» впервые в этом сезоне потерял очки.