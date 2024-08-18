«Зенит» сравнял счёт в концовке матча с «Химками»

В воскресенье в рамках пятого тура чемпионата России играют «Химки» и «Зенит». На 56-й минуте питерцы пропустили, но на 88-й минуте действующим чемпионам удалось уравнять количество единиц на табло. Результативную атаку «сине-бело-голубых» точным ударом завершил Андрей Мостовой.

Следить за концовкой матча Премьер-лиги между «Химками» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что «Зенит» в предыдущих четырёх играх нового сезона Российской премьер-лиги только побеждал и даже не пропускал. «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.