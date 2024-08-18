Глава РПЛ отреагировал на грубые высказывания директора «Оренбурга» о судействе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев очень резко высказался о судействе после субботнего поражения от «Ростова» (2:3). Давая комментарий, Андреев употребил множество нецензурных слов. Об этой ситуации высказался Александр Алаев – президент Российской премьер-лиги.

«Такие высказывания недопустимы и некорректны. К сожалению, тема судейства не первый раз вызывает вопросы. Но такие заявления недопустимы. Будем разбираться и вынесем наказание. Но по‑человечески я понимаю, что у человека накипело», - слова Алаева приводятся на сайте «Матч ТВ».

Алаев призвал дать больше прозрачности в вопросах судейства. По словам главы РПЛ, представители клубов не понимают решений экспертно-судейской комиссии, что приводит к повышению нервозности.

Следующий матч Премьер-лиги «Оренбург» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Факела» на выезде.