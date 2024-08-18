«Зенит» впервые пропустил в сезоне РПЛ – после 415 «сухих» минут

В воскресенье вечером «Зенит» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Химок». На 56-й минуте команда Сергея Семака оказалась в статусе отыгрывающейся после того, как Фаринья забил гол.

Для «Зенита» это первый пропущенный гол в текущем чемпионате России – в предыдущих четырёх матчах «сине-бело-голубые» побеждали и даже не пропускали (4:0, 4:0, 5:0, 1:0).

Таким образом «сухая» серия «Зенита» на старте этого сезона Премьер-лиги составила 415 минут (90+90+90+90+55).

Следить за продолжением матча «Химки» - «Зенит» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.