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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» назвал состав на матч РПЛ против «Факела»

18 Августа 2024 • 16:20 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Факел
1 1.38 X 4.90 2 9.00
1-й тайм

В пятом туре Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Факел». Наставник московской команды Деян Станкович решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Зиньковский, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за происходящим на поле «Лукойл Арены» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

В четырёх стартовых турах чемпионата России «Спартак» смог набрать семь очков. На момент начала тура «красно-белые» располагались на пятой позиции в таблице.

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