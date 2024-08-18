«Спартак» назвал состав на матч РПЛ против «Факела»

В пятом туре Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Факел». Наставник московской команды Деян Станкович решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Зиньковский, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за происходящим на поле «Лукойл Арены» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

В четырёх стартовых турах чемпионата России «Спартак» смог набрать семь очков. На момент начала тура «красно-белые» располагались на пятой позиции в таблице.