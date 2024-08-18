«Химки» повели в матче с «Зенитом»

«Химки» играют против «Зенита» в матче пятого тура Премьер-лиги. Команда Франка Артиги стала первой, кому удалось поразить ворота мощно стартовавшего чемпиона. На 56-й минуте подача с левого края последовала на дальнюю штангу, Страхинья Эракович стоял с Антоном Заболотным, а Фаринью не держал никто, именно защитник головой с отскоком от газона переправил мяч в ворота - 1:0.

На этот момент «Химки» с 7 очками делят пятое место, соперник остается первым наравне с «Динамо» (12 баллов). Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.