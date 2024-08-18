ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на дерби

В центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги сразятся московские ЦСКА и «Локомотив».

Главный тренер ЦСКА Марко Николич включил в стартовый состав таких игроков: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим футболистам: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Матч ЦСКА – «Локомотив» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.