Гендиректор «Химок»: «Артига оговорился – Бакаев не играет по здоровью»

По словам главного тренера «Химок» Франка Артиги, ему сообщили, что Зелимхан Бакаев не может играть против «Зенита» в воскресном матче Премьер-лиги. При этом генеральный директор клуба Николай Оленев настраивает на том, что никакой тайной договорённости между клубами в рамках аренды нет, и что Бакаев не может играть по медицинским причинам. Гендиректор «Химок» считает, что Артига в интервью перед матчем просто оговорился.

«Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача – сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния», - цитирует Оленева «Чемпионат».

При этом ранее Зелимхан Бакаев дал понять, что какое-то соглашение между клубами может существовать. По словам футболиста, ему не разрешили выйти на поле.