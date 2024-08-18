Карпин преодолел отметку в 500 очков – больше в чемпионате России только у шести тренеров

В субботу вечером «Ростов» на своём поле добился волевой победы над «Оренбургом» со счётом 3:2 в матче пятого тура Премьер-лиги. К перерыву команда Валерия Карпина проигрывала с разницей в два гола, но дальше смогла сотворить яркий камбэк.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Карпин преодолел отметку в 500 набранных очков в чемпионате России. Теперь в активе специалиста 502 очка.

Больше набранных очков в чемпионате России имеют шесть тренеров – Александр Тарханов (566), Олег Романцев (626), Курбан Бердыев (701), Леонид Слуцкий (727), Валерий Газзаев (820) и Юрий Сёмин (1052).