«Зенит» потерял Глушенкова перед матчем со «Спартаком»

В воскресенье «Химки» и «Зенит» проводят матч пятого тура Российской премьер-лиги. Рулевому питерской команды Сергею Семаку пришлось делать перестановку в составе уже по ходу первого тайма. Максим Глушенков получил травму кисти, когда мяч попал ему в руку. Продолжить игру Глушенков не смог, и на замену вышел Юрий Горшков.

Как известно, Максим Глушенков перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно. В своих первых шести матчах за питерский клуб футболист забил девять голов и отдал один голевой пас.

В следующем туре – 24 августа – «Зенит» сыграет против «Спартака» на своём поле. Пока сложно сыграть, сможет ли Глушенков выйти на поле.